Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Hatay'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Hatay'da gözaltına alındı
|13 Ağustos 2020 18:30
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Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Hatay'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı çıkartılan T.M.E isimli şahıs, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. T.M.E.'nin emniyetteki sorgularının ardından İskenderun T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne sevk edildiği belirtildi.
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