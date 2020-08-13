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Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı
 13 Ağustos 2020 18:48
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Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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