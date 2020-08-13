Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı
|13 Ağustos 2020 18:48
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.
Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı. #okullarıbirlikteaçacağızZiya Selçuk (@ziyaselcuk) August 13, 2020
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