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Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı

Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.
 13 Ağustos 2020 20:07
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Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı

Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 968 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 57 oldu.

Sağlık Bakanlığı 13 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;'Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun. ' ifadelerini kullandı.

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