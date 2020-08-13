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Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 13 Ağustos 2020 19:32
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Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile bu akşam ilk saatlerde Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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