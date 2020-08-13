Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
|13 Ağustos 2020 19:32
|Yazdır
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile Ağrı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar, ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Tokat ve Artvin ile bu akşam ilk saatlerde Ağrı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların yarın sabah saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor. Bu akşam saatlerinde rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19 savaşı 'Hastane İstanbul Korona' belgeselinde
13 Ağustos 2020 20:21
|CHP Milletvekili'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 19:39
|Takografta hile böyle yapılıyor
13 Ağustos 2020 19:14
|Koronavirüs günlerinde en çok 'görüntülü konuşma' sevildi
13 Ağustos 2020 17:48
|Türk Kızılay bağışçılardan kan bekliyor
13 Ağustos 2020 16:08
|Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere 'kurallara uyun' çağrısı
13 Ağustos 2020 14:43
|Virüs taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı
13 Ağustos 2020 13:48
|Fatih Sultan Mehmet tablosu kargo ile gelecek
13 Ağustos 2020 13:39
|Türkiye'de 18 milyon kişi şehrindeki hava kalitesinden haberdar değil
13 Ağustos 2020 12:48
|Konya'da sulama kanalına düşen köpeği itfaiye kurtardı
13 Ağustos 2020 11:56