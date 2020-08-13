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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü nizamiye bölgesinde vatandaşlara ateş ettiği ileri sürülen eski albay Ali Eraslan, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasını bugün de sürdürdü
 13 Ağustos 2020 19:51
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Darbe girişimi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutan Vekili görevinde bulunan olay günü Akıncı nizamiye bölgesinde vatandaşlara ateş etmekle suçlanan eski albay Ali Eraslan, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Eraslan, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından Akıncı Üssü'nde emniyeti takviyeyle görevlendirildiğini ileri sürerek, 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'ndaki askerin silah kullanma yetkisi çerçevesinde hareket ettiğini savundu.

O gece nizamiye bölgesine yaşananların barışçıl bir protesto olmadığı öne süren Eraslan, halkın ihtar edilmesi, havaya ateş edilmesi ve ardından ayağa doğru yere ateş edilmesinin TSK iç hizmet kanununun gereği olduğunu iddia etti.

Elinde siyah olmayan sivillere yönelik ateş edilmesinin askeri temayüller çerçevesinde olduğunu savunan Eraslan, "Ben direk ateş görmedim. Yere, ayağa doğru ateş gördüm. Ben hedef gözetilmeksizin ateş edildiğini hiç görmedim. Kimsenin ateş emri verdiğini de görmedim. Benim emir vermem kesinlikle mümkün değil." diye konuştu.

Nizamiyedeki askerlerin çok sabırlı hareket ettiğini belirten Eraslan, orada bulunanların kendilerine küfür ettiğini ileri sürdü.

Darbe girişimini önlemek ve askeri kışlaya dönmeye ikna etmek için gelen vatandaşların art niyetli olduğunu savunan Eraslan, "Akıncı lojman nizamiyede yaşananlar masum bir protesto değildir. Sarhoş, kontrolsüz kişiler oraya gelmiştir. Askeri bölge ihlal edilmiştir. Askerler gerekli uyarıları yapıp, elden gelen ne varsa yapmışlardır." diye konuştu.

Sanık Eraslan, görevli olmadığı bir üssün emniyetini sağlamasının askeri kurallar içinde olduğunu daha önce de buna benzer emirler aldığını savundu.

Akıncı Üssü lojman nizamiyesindeki askerleri komuta ettiği ve vatandaşların üzerine "ateş" emri verdiği yönündeki tanık beyanlarını da reddeden Eraslan, kimseye ateş etmediğini ve "ateş" emri vermeye de yetkili olmadığını dile getirdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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