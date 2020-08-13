Kovid-19 savaşı 'Hastane İstanbul Korona' belgeselinde
|13 Ağustos 2020 20:21
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TRT Belgesel'in, tamamı yoğun bakımda geçen "Hastane İstanbul Korona" belgeseli yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine tanıklık eden belgeselin bu bölümü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne odaklanacak.
- Oksijen tedavisi gören korona hastalarının nefes alabilme çabaları
Belgesel, yüzyılın salgın mücadelesinde en kritik noktalar olan yoğun bakım servislerine girerek, Türk sağlık çalışanlarının salgına yakalanan hastaları hayatta tutma mücadelesini izleyiciyle buluşturuyor.
Serinin yeni bölümü, uzun süre maskeyle çalışmak zorunda olan sağlık çalışanının görevi başında baygınlık geçirmesini ve nefes almakta zorluk çeken hastaların yaşamla ölüm arasındaki mücadelesini gözler önüne seriyor.
Belgeselin beşinci bölümünde ayrıca yoğun bakım servisindeki oksijen tedavisi gören korona hastalarının nefes alabilme çabaları da korona virüsün hafife alınmayacağını bir kez daha gösteriyor.
"Hastane İstanbul Korona" belgeselinin yeni bölümü 15 Ağustos 22.00'de TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.
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