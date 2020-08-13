1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan adama yardım etti

TRABZON'da İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sırtında çuval taşıyan adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı.
 13 Ağustos 2020 20:17
Yazdır

TRABZON'da İl Emniyet Müdürü Metin Alper, sırtında çuval taşıyan adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı. Vatandaş kamerasına yansıyan anlarda, koruma polisinin de Afgan adama yardım ettiği görüldü.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper, denetimleri sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda çuvalı sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen Afganistan uyruklu adamı fark etti. Emniyet Müdürü Alper, yakınına yanaştığı adamın yükünü koruma polisine aldırdı. Koruma polisi, yaşlı adamın çuvalını sırtında emniyet müdürünün makam aracına kadar taşıdı. Alper, bir süre Afganca sohbet ettiği yaşlı adamı makam aracıyla gideceği yere bıraktı.

Emniyet Müdürü Metin Alper ve koruma polisinin bu anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada takipçilerin övgüsünü topladı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ormanın yangın savaşçıları 7/24 tetikte
11 Ağustos 2020 23:31		 Zabıtalar buldukları 40 bin TL'lik altını, sahibine teslim etti
11 Ağustos 2020 23:06
Sağlıkçılardan 'Sevdikleriniz için kurallara uyun' çağrısı
11 Ağustos 2020 19:54		 Maskede 'burun' uyarısı: Göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
10 Ağustos 2020 17:59
30 gün mücadele etti, koronavirüsü yendi
10 Ağustos 2020 13:52		 'Bana bir şey olmaz' düşüncesi virüse karşı rehavete neden oluyor
09 Ağustos 2020 11:32
Bilim Kurulu üyesi: Önünü alamazsak rakamlar 1500'e tırmanır
09 Ağustos 2020 09:48		 Üniversite tercihleri yapacak adaylar dikkat: Tıp Fakültesi garanti meslek değil
09 Ağustos 2020 09:39
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Virüs genç, yaşlı dinlemiyor
09 Ağustos 2020 09:25		 Bilim Kurulu üyesi: Türkiye'de 80 bin süper taşıyıcı var
09 Ağustos 2020 08:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - Kovid-19 savaşı 'Hastane İstanbul Korona' belgeselinde20:17 - Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan adama yardım etti20:07 - Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı19:51 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:48 - Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı19:41 - Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi
19:39 - CHP Milletvekili'nin koronavirüs testi pozitif çıktı19:34 - Uzman onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti19:32 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı19:25 - Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi19:16 - 1,5 milyon dolara satmak isterken yakalandılar!19:14 - Takografta hile böyle yapılıyor
18:57 - Çin'in Brezilya'dan ithal ettiği donmuş gıdalarda virüs tespit edildi18:48 - Bakan Selçuk'tan eğitim için virüsle mücadele çağrısı18:42 - Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik18:33 - Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu18:30 - Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Hatay'da yakalandı
18:28 - Borsa, günü düşüşle tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
Vali yardımcısı intihar etmek istemiş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gram altın 3
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 2
boğulmaların artması 1
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
vedat muriqi 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 2
şiddetli geçimsizlik 3
diego perotti 1
heidi 1
corona virüs vaka sayısı 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis Alacak
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 12 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam