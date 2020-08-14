1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kıvrak, üniversite tercihi yapacak adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu.
 14 Ağustos 2020 00:03
Yazdır
'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kıvrak, üniversite tercihi yapacak adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. İşte Sinan Kıvrak'ın defensehere.com sitesine yaptığı açıklama:

Üniversite tercihi yaparken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli şey seçtikleri mesleği kendileriyle beraber mezara götüreceklerini bilmeleridir. Yani bu iş artık mezara kadar sizinle beraber gidecek. O yüzden sevdikleri bir işi yapmaları gerekiyor. Sevdikleri işi yapmak demek bir iki sene sevdikten sonra 3. sene nefret edecek bir şey değil. 'Bir daha dünyaya gelsem tekrar elektronik mühendisi olurum' diyebilmeleri gerekiyor. Bu şekilde sevmeleri gerekiyor. Bu amaçla da önce kendilerini iyi tanımaları, sonra da yapacakları mesleği iyi tanımaları gerekiyor.

Masa başında yarım saatten fazla oturamayan bir öğrencinin mühendis olması mümkün değildir. Seçmesin yani mühendis olmasın o arkadaşımız. Çünkü öyle projeler var ki başına oturduğunuz zaman 8 saat 10 saat boyunca sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Kafanızda bir şeye, bir sisteme odaklanamıyorsanız bir projeyi yapamayabilirsiniz, projenin sonunu getiremeyebilirsiniz. Yani mühendisliğin kural kaidesi mühendis olacak arkadaşlar en azından bir işe başladığında bitinceye kadar olan süreç zarfında kesinlikle kafasını ve bedenini o işin haricinde başka bir şeye odaklamaması gerekiyor.

Bizim zamanımızdaki iyi üniversite tabiri artık iyi üniversiteden iyi ekip tabirine gelmeye başladı. Ve il bazında üniversiteler önem kazanmaya başladı. Yani siz savunma sanayiinin hiç olmadığı bir yerde ki elektronik mühendisliğinde savunma sanayiinde çalışacağım derseniz çok başarılı olamazsınız hatta hiç başarılı olamazsınız. Bu konuda çalışmak istiyorsanız savunma sanayiinin olduğu bir yerde okumak zorundasınız.

Otomobille alakalı çalışmak istiyorsanız Kocaeli'nde, Bursa'da çalışmalısınız. Hangi üniversite olduğunun çok fazla önemi yok. Diğer türlü de bir üniversitenin adı çok iyi olabilir, puanı çok yüksek olabilir ama sizin orada bir laboratuvar imkanınız olmayabilir, çalışacak bir ekibiniz olmayabilir. Çalışacak bir ekibiniz yoksa, laboratuvarınız yoksa uzaktan eğitimden, açıköğretimden bir farkı yok üniversitenin.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta mezun olan üniversite öğrencileri diplomalarını evlerinde aldı
13 Ağustos 2020 12:44		 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, egzersiz ve spor bilimleri uzmanları yetiştirecek
13 Ağustos 2020 12:03
Üniversite adaylarına 'hayal kırıklığına uğramamak için gerçekçi olun' uyarısı
13 Ağustos 2020 11:08		 Çapa Dekanı Prof.Dr Tükek: Kırgın, kızgınım
13 Ağustos 2020 08:01
Amasya Üniversitesine 5 yeni program
11 Ağustos 2020 11:48		 Yeni gözde meslekler biyoteknoloji ve yapay zeka
11 Ağustos 2020 07:35
ODTÜ, insan kaynakları alanında 'HR' logo sahibi oldu
08 Ağustos 2020 14:55		 Sakarya Üniversitesi Rektörü ÜAK Başkanı oldu
08 Ağustos 2020 14:26
Üniversiteden 'başı açık ve sakalsız' düzenlemesi için açıklama
08 Ağustos 2020 14:23		 Açıköğretim psikoloji programları, YKS kılavuzundan çıkarıldı
06 Ağustos 2020 12:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:59 - Korona virüste korkutan gelişme: 21 milyonu aştı00:27 - Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği00:04 - 16 üniversiteye Rektör atandı00:04 - 14 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Kamu görevlisi, kendi kurumu aleyhine açılan davada bilirkişilik yapabilir mi?00:03 - 'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
23:56 - Dünyanın açık hava müzesi: Antalya23:36 - Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı23:22 - Başkent, ilk bisiklet yoluna kavuştu23:13 - Ankara'da sağlık çalışanlarından nikah ücreti alınmayacak23:05 - PTT çalışanı, çalıştığı kurumda intihar etti23:02 - Dünya, Kovid-19 aşısı içinen az 100 milyar dolar harcamalı
22:59 - Döviz hesapları 220 milyar dolara dayandı!22:40 - Sivas'ta 3.8 büyüklüğünde deprem22:36 - 'İkinci el araç fiyatlarında yükseliş devam edecek'22:34 - 3 ay önce yüksekten düşen polis memuru şehit oldu22:22 - Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı
22:22 - Sağlıktaki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
16 üniversiteye Rektör atandı
'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Kamu görevlisi, kendi kurumu aleyhine açılan davada bilirkişilik yapabilir mi?
14 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Korona virüste korkutan gelişme: 21 milyonu aştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kombucha çayı 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
canlı yayında dizlerini kırmak 1
eren bülbül 4
Atlardan antikor üretimi 1
gram altın 2
aylin nazlıaka 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 2
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 32 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Muttaş 25 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Büyükkarıştıran Belediyesi 3 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam