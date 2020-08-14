'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
|14 Ağustos 2020 00:03
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Kıvrak, üniversite tercihi yapacak adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. İşte Sinan Kıvrak'ın defensehere.com sitesine yaptığı açıklama:
Üniversite tercihi yaparken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken en önemli şey seçtikleri mesleği kendileriyle beraber mezara götüreceklerini bilmeleridir. Yani bu iş artık mezara kadar sizinle beraber gidecek. O yüzden sevdikleri bir işi yapmaları gerekiyor. Sevdikleri işi yapmak demek bir iki sene sevdikten sonra 3. sene nefret edecek bir şey değil. 'Bir daha dünyaya gelsem tekrar elektronik mühendisi olurum' diyebilmeleri gerekiyor. Bu şekilde sevmeleri gerekiyor. Bu amaçla da önce kendilerini iyi tanımaları, sonra da yapacakları mesleği iyi tanımaları gerekiyor.
Masa başında yarım saatten fazla oturamayan bir öğrencinin mühendis olması mümkün değildir. Seçmesin yani mühendis olmasın o arkadaşımız. Çünkü öyle projeler var ki başına oturduğunuz zaman 8 saat 10 saat boyunca sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Kafanızda bir şeye, bir sisteme odaklanamıyorsanız bir projeyi yapamayabilirsiniz, projenin sonunu getiremeyebilirsiniz. Yani mühendisliğin kural kaidesi mühendis olacak arkadaşlar en azından bir işe başladığında bitinceye kadar olan süreç zarfında kesinlikle kafasını ve bedenini o işin haricinde başka bir şeye odaklamaması gerekiyor.
Bizim zamanımızdaki iyi üniversite tabiri artık iyi üniversiteden iyi ekip tabirine gelmeye başladı. Ve il bazında üniversiteler önem kazanmaya başladı. Yani siz savunma sanayiinin hiç olmadığı bir yerde ki elektronik mühendisliğinde savunma sanayiinde çalışacağım derseniz çok başarılı olamazsınız hatta hiç başarılı olamazsınız. Bu konuda çalışmak istiyorsanız savunma sanayiinin olduğu bir yerde okumak zorundasınız.
Otomobille alakalı çalışmak istiyorsanız Kocaeli'nde, Bursa'da çalışmalısınız. Hangi üniversite olduğunun çok fazla önemi yok. Diğer türlü de bir üniversitenin adı çok iyi olabilir, puanı çok yüksek olabilir ama sizin orada bir laboratuvar imkanınız olmayabilir, çalışacak bir ekibiniz olmayabilir. Çalışacak bir ekibiniz yoksa, laboratuvarınız yoksa uzaktan eğitimden, açıköğretimden bir farkı yok üniversitenin.
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