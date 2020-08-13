Erzincan Vali Yardımcısı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktığı öğrenildi.
|13 Ağustos 2020 20:45
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Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktığı öğrenildi.
Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı'da görülen belirtiler üzerine koronavirüs şüphesiyle yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre Vali Yardımcısı Ayrancı'ya Sağlık Müdürlüğü yetkileri Covid-19 testi sonucunu bilgi vererek evinde tedavisine başlanıldı. Ayrancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan il genelinde vaka sayılarında artış gözlenirken belediye ve camii anons sistemi ile Erzincanlılar sürekli sosyal mesafenin korunması ve kontrollü yaşam noktasında uyarılıyor.
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