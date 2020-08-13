1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki aşı çalışmalarından birinin başarılı olduğunu ve tescillendiğini duyurmuştu.
 13 Ağustos 2020 20:48
Yazdır
Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki aşı çalışmalarından birinin başarılı olduğunu ve tescillendiğini duyurmuştu.

Dünya gündeminde bomba etkisi yapan açıklamanın ardından aşıya Sputnik V adı verildiği açıklanmış, Putin ayrıca aşının kızına da yapıldığını ifade etmişti.

Sputnik V'nin Rusya tarafından tescillenmesinin ardından, aşının güvenirliği sorgulanmaya başladı. İlk açıklamalardan biri, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'dan geldi.

Azar,

"Önemli olan aşıyı bulan ilk taraf olmak değil. Önemli olan, bu aşının Amerikan ve dünya halkı için güvenilir ve etkili olması."

ifadelerini kullandı.

ETİK KURULU ÜYESİ PROFESÖR İSTİFA ETTİ

Aşı için güvenilirlik tartışmaları sürerken, Rusya'da önemli bir gelişme yaşandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa etti.

"TÜM KONTROLLERİ YAPILMADI"

Chucalin, Sputnik V aşısının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığı söyledi.

Profesör Chucalin, engelleme çabalarının sonuçsuz kalması sonucu Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Chuchalin açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'e uluslararası kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını söyledi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Erkan'dan korkutan açıklama: Önlem alınmazsa...
13 Ağustos 2020 21:33		 Erzincan Vali Yardımcısı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 20:45
Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı
13 Ağustos 2020 20:07		 CHP Milletvekili'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 19:39
MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
12 Ağustos 2020 23:13		 7 ilimizin bazı bölgeleri karantinaya alındı
12 Ağustos 2020 22:17
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
12 Ağustos 2020 21:54		 'Hıçkırık, yeni koronavirüs belirtisi' dememiz çok zor
12 Ağustos 2020 19:24
Dünya Bankası: Türkiye, salgını hızla kontrol altına aldı
11 Ağustos 2020 23:05		 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Rusya, aşı çalışmalarında geride!
11 Ağustos 2020 23:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti21:54 - AKINCI TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi21:47 - Öğrencilere sürpriz için okulların duvarlarını süslüyor21:37 - Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı21:33 - Prof. Dr. Erkan'dan korkutan açıklama: Önlem alınmazsa...21:30 - İki üniversite kişiye özel ilanını düzeltti
21:07 - Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı21:04 - Kayseri'de 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu20:48 - Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa20:45 - Erzincan Vali Yardımcısı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı20:44 - Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı20:40 - Prof. Dr. İlhan: Aldığımız önlemlerin yeterli olduğu gözüküyor
20:21 - Kovid-19 savaşı 'Hastane İstanbul Korona' belgeselinde20:17 - Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan adama yardım etti20:07 - Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı19:51 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:48 - Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı
19:41 - Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şiddetli geçimsizlik 3
vedat muriqi 1
memleket hareketi 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 2
hatay vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesi 1
migren botoksu 1
gaziantep'te 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmesi 2
aylin nazlıaka 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
kombucha çayı 1
SON İLANLAR
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Konya Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis Alacak
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam