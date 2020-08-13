Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı
|13 Ağustos 2020 21:07
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetlerince sağlanan refakat ve koruma görevinin ilk günkü kararlılık ve aynı gemilerle devam ettiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir."
Paylaşımda, Doğu Akdeniz'de faaliyete başlayan MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisi ile ona refakat ve koruma sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının görüntüleri de yer aldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
13 Ağustos 2020 21:58
|Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı
13 Ağustos 2020 21:37
|Prof. Dr. Erkan'dan korkutan açıklama: Önlem alınmazsa...
13 Ağustos 2020 21:33
|Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı
13 Ağustos 2020 20:44
|Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı
13 Ağustos 2020 20:07
|Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi
13 Ağustos 2020 19:41
|Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik
13 Ağustos 2020 18:42
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
13 Ağustos 2020 18:17
|Bakan Akar: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız
13 Ağustos 2020 18:09
|CHP'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt
13 Ağustos 2020 17:06