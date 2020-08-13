Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.

Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."