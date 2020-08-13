1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.
 13 Ağustos 2020 21:37
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadelede kurallara uyma çağrısında bulundu.

Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Kovid-19 testi pozitif çıkan arkadaşına geçmiş olsun ziyaretine giden var. Gitmemiş olsa, bugünkü yeni hasta sayısı 1243 yerine 1241 olacaktı. 1 kişiye de kendisi bulaştırmış. Kovid-19'la mücadele etmek çok zor değil. Yeter ki kurallara uyalım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
13 Ağustos 2020 21:58		 Prof. Dr. Erkan'dan korkutan açıklama: Önlem alınmazsa...
13 Ağustos 2020 21:33
Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı
13 Ağustos 2020 21:07		 Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı
13 Ağustos 2020 20:44
Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı
13 Ağustos 2020 20:07		 Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi
13 Ağustos 2020 19:41
Erdoğan: Oruç Reis'e saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz dedik
13 Ağustos 2020 18:42		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü
13 Ağustos 2020 18:17
Bakan Akar: Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız
13 Ağustos 2020 18:09		 CHP'den Muharrem İnce'nin iddialarına yanıt
13 Ağustos 2020 17:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:58 - HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti21:54 - AKINCI TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi21:47 - Öğrencilere sürpriz için okulların duvarlarını süslüyor21:37 - Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı21:33 - Prof. Dr. Erkan'dan korkutan açıklama: Önlem alınmazsa...21:30 - İki üniversite kişiye özel ilanını düzeltti
21:07 - Milli Savunma Bakanlığından 'Oruç Reis' paylaşımı21:04 - Kayseri'de 7,5 milyon yıllık kaplumbağa fosili bulundu20:48 - Rus korona aşısının güvenirliğini sorgulatacak istifa20:45 - Erzincan Vali Yardımcısı'nın 'Covid-19' testi pozitif çıktı20:44 - Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı20:40 - Prof. Dr. İlhan: Aldığımız önlemlerin yeterli olduğu gözüküyor
20:21 - Kovid-19 savaşı 'Hastane İstanbul Korona' belgeselinde20:17 - Emniyet müdürü, sırtında çuval taşıyan adama yardım etti20:07 - Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı19:51 - Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi19:48 - Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı
19:41 - Erdoğan'dan Dilipak'a 'AKP'nin papatyaları' tepkisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2020/1 KPSS tercih sonuçları açıklandı
Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak
ÖSYM, sınavlara girecek adaylardan HES kodu isteyecek
İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirip, hareket başlattığını duyurdu
Vaka sayısındaki artış süreklilik kazandı
Devlet Memuru, arazi kiralayarak çiftçilik yapabilir mi?
2020/1 KPSS tercihlerinde 3 kadro boş kaldı
Çapa Dekanı Prof.Dr Tüfek: Kırgın, kızgınım
Cepte 'arayan hat bilgisi' tehlikesi sürüyor
Dövizini bankadan nakit çekene komisyon geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aylin nazlıaka 1
oğulcan çağlayan 1
önce abd'nin ihtiyacı,sonra diğer ülkeler 1
şiddetli geçimsizlik 3
Jose ernesto sosa 1
ebru polat 1
ab,rum kesimi ve yunanistan'ın yanındadır 1
11.08.2020 fatih tezcan tweeti 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
erkek doğmadı çöpe attık 1
SON İLANLAR
Mersin Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Marmara Üniversitesi lisanüstü öğrenci alım ilanı
Konya Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis Alacak
Meriç Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam