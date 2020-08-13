AKINCI TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
|13 Ağustos 2020 21:54
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BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman gibi...." dedi.
Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında 17.28'de havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 01 saat 02 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30'da piste teker koyan Bayraktar AKINCI TİHA'nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
"KELEBEK GİBİ UÇUYOR"
aykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKINCI'nın 2.Prototipinin test uçuşunu tamamladık.. Kelebek gibi uçuyor, Bakalım ne zaman gibi...." dedi.
AKINCInın 2.Prototipinin 🐳 test uçuşunu tamamladık..Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 13, 2020
Kelebek gibi uçuyor,
Bakalım ne zaman 🐝 gibi....#MilliTeknolojiHamlesi 🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3XNDXrVTRQ
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