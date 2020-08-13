HDP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören görevini bağımsız sürdürme kararı aldı
|13 Ağustos 2020 21:58
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Halkların Demokratik Partisinden (HDP) 31 Mart seçimlerinde Dicle Belediye Başkanı seçilen Felat Aygören, partisinden istifa ettiğini bildirdi.
Dicle Belediye Başkanı Aygören, AA muhabirine, partisinden istifa ettiğini, görevini bağımsız sürdüreceğini söyledi.
İstifa gerekçesini belirtmeyen Aygören, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 50,86 oy alarak HDP'den belediye başkanı seçilmişti
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