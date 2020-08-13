Ücretsiz ders kitapları okullara dağıtılmaya başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları Erzincan'da okullara dağıtılmaya başlandı.

31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle, 21 Eylül tarihinde de sınıflarda yüz yüze eğitimin başlanacağı 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrencilere verilecek ücretsiz kitapların okullara dağıtımına start verildi. Erzincan genelinde, yaklaşık 40 bin öğrenciye dağıtılmak üzere 362 bin 532 ücretsiz ders kitabı gelecek. Şimdiye kadar Erzincan'a 343 bin 576 kitap gönderildi. Gelen kitaplar Erzincan Merkez ve Refahiye ile Tercan ilçesinde belirlenen depolardan okullara dağıtılmaya başlandı.

Kitaplarının yüzde 95'i geldi

Erzincan İl Mili Eğitim Müdürü Aziz Gün, konu hakkında yaptığı açıklamada; ''2003 yılından itibaren Mili Eğitim Bakanlığımız okullar açıldığı günden itibaren çocuklarımızın kitapları masaların üzerindeydi. Bu yılda aynı şekilde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bakanlığımız ilimize 362 Bin 532 ücretsiz ders kitabı gönderecek. Bunların içinde 343 bin 576 kitabımız şu anda geldi. Yani ücretsiz dağıtılacak olan ders kitaplarının yüzde 95'i şu anda Erzincan'da.

1 hafta içerisinde kitaplar masaların üzerinde olacak

İlçelerimizde ve Erzincan merkezde okullarımıza ücretsiz ders kitapları bugünden itibaren dağıtılmaya başlandığını ifade eden Mili Eğitim Müdürü Aziz Gün, hedefimiz 1 hafta içeresinde mesai mefhumu gözetmeksizin çocuklarımızın kitaplarını eğitim öğretime başlayacağı günden çok önce masalarının üzerine kitapları bırakmaktır" dedi.

Öğrencilerimizin seslerinin yankılandığı o güzel günlere erişiriz

Gün, salgın dönemi içeresinde Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği tarih olan 31 Ağustos tarihinde okulların açılacak şekilde bütün hazırlıklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak Bakanımızın dediği gibi Cumhurbaşkanımızın ve Bilim Kurulunun kararları neticesinde atılacak olan bütün adımlara Erzincan İli olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz inşallah en kısa sürede sağlık ve mutluluk içerisinde koridorları mızın, bahçelerimizin okullardaki sınıflarımızın öğrencilerimizin seslerini öğretmenlerimizin seslerini yankılandığı o güzel günlere erişiriz" diye konuştu.