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Sağlıktaki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme ile 2019 ve 2020 yılında ücretlere uygulanacak artış belirlenmiştir.
 13 Ağustos 2020 22:22
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Sağlıktaki işçilerin toplu iş sözleşmesi imzalandı

Sağlık Bakanlığında çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi, TÜHİS ile Öz Sağlık İş arasında imzalandı. 10 Ağustos 2020 tarihinde imza altına alınan sözleşmeye göre, brüt günlük çıplak ücretleri 116,67 TL'nin altında olanlara 5 TL iyileştirme zammı yapılacaktır.

2019 yılının ilk altı ayında %8
2019 yılının ikinci altı ayında %4
2020 yılının ilk altı ayında %5,5 (enflasyon zammı dahil)
2020 yılının ikinci altı ayında %5,75 (enflasyon zammı dahil)
zam uygulanacaktır.

Toplu iş sözleşmesini görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net
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