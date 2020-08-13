PTT çalışanı, çalıştığı kurumda intihar etti
|13 Ağustos 2020 23:05
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Bursa'da bir PTT şubesi içerisinde kendini asarak intihar eden adamı yoldan geçen vatandaşlar gördü.
Olay, öğle saatlerinde Osmangazi İlçesi Yahşibey Caddesi üzerinde bulunan bir PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre PTT çalışanı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Cesur Ağaoğlu, şube içerisinde kendini asarak intihar etti. Öğle saatlerinde PTT önünden geçen vatandaşlar tavana asılı halde Cesur Ağaoğlu'nu görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve polis ekipleri kilitli kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ağaoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.
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