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Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Giray Topal'ın KPSS'den 70 puan alan kızı işe kadroya alınırken, puanı daha yüksek olanlar alınmadı.
 14 Ağustos 2020 09:09
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Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı

Dicle Üniversitesi 16 Haziran 2020 tarihinde yayımladığı duyuruyla 242 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurmuştu.

İlanda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan birisi de Diyetisyen'di.

İlana herkesin başvurmaması için sadece "Üniversite hastanesinde en az iki yıl diyetisyen olarak çalışmış olmak" şartı kondu.

Sonuçlar açıklandığında, kadro adedi 2 olmasına ağmen sadece bir kişi yerleşebildi. Yerleşen aday da Dekanın kızıydı.

Tigris yerel habr sitesine konuşan Rektör Talip Gül ise bu durumu şu şekilde açıkladı

"Hakkı yenen arkadaş dilekçe verirse inceleme başlatırız. Onun dışında bir haksızlık yok çünkü buna komisyon karar veriyor. Şartları yerine getirip de, şu an iki tane kadro açmışız oraya, bir tanesi şartları yerine getirmiş yerleşmiş oraya, ondan sonra bir kadro boş kalmış. Şahsa özel bir şey yok. Ama mağduriyet varsa dilekçe versinler biz inceleme başlatırız. Sizin haberiniz üzerine zaten inceleme başlatacağım. Açtığımız kadrolara 10.450 kişi başvurdu. Biz kurumun menfaatlerini gözeterek tecrübe şartı oluşturduk. 260 tane tecrübesiz elemanı, hemşireyi laborantı, fizyoterapisti alırsak dikkat çeker. Dolayısıyla biz bazı kadrolara bir kısmı tecrübeli olsun diye koyduk. Mesela 120 tane hemşire aldık kadro verdik, bunların 40 tanesine tecrübe şartı koyduk. Tecrübesiz bir hemşire alırsanız yapamazsınız ki, tecrübe şartı koysanız bazı kadrolara müracaat bile olmaz. Kadroya alınan kişinin yeni mezun olup olmadığını inceleteceğim O konuda bir inceletme başlatacağım. Size söz veriyorum, kadroda bir haksızlık varsa iptal ettireceğim, merak etmeyin"
Memurlar.Net - Özel

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