Ankara'da sağlık çalışanlarından nikah ücreti alınmayacak
|13 Ağustos 2020 23:13
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Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşların hayatını kolaylaştırarak ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının nikah işlemlerinden bundan sonra ücret almayacak.
BAŞKANLIK YAZISI OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ
Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında Başkan Yavaş imzasıyla gündeme gelen Başkanlık Yazısı oy birliği ile kabul edildi.
COVID-19 salgın sürecinin başlamasıyla ücretsiz ulaşımdan konaklamaya kadar birçok konuda sağlık çalışanlarına destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de evlenmek isteyen sağlık personelinden dış ya da oda nikah ücreti almayacak. Meclis'te kabul edilen kararda;
"Pandemi sürecinde büyük bir özveri ile hizmet veren 'Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik' kapsamına giren kamu ya da özel sektörde çalışmakta olan tüm sağlık personelinin 'sağlık personeli' olduğunu belgelendirmeleri ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nikah işlemini yapmak istemeleri halinde Uluslararası Aile Cüzdan bedeli hariç olmak üzere belediyemiz tarafından alınan evlendirme ile ilgili diğer hizmet ücretlerinin alınmaması hususunda karar almak üzere" ifadeleri yer aldı.
Başkent'te görev yapan ve evlenmek isteyen sağlık çalışanları, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evlendirme Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde 140 TL olan Uluslararası Aile Cüzdanı ücreti hariç oda ve dış nikah ücreti ödemeyecek.
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