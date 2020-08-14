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16 üniversiteye Rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı.
 14 Ağustos 2020 00:04
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16 üniversiteye Rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

Karar, Resmi Gazete'nin 14 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Memurlar.Net
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