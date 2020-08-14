Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda çalışma: Trafiğe kapatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, yolcu yoğunluğunu azaltmak ve engelli erişimini sağlamak amacıyla Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'na yapılacak yeni üst geçit için çalışma başlatıldı.
|14 Ağustos 2020 04:04
|Yazdır
Çalışma nedeniyle saat 00.00 itibarıyla D-100 Karayolu ile Haliç Köprüsü, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Üst geçidin kurulacağı alana dev vinçlerle malzemeler taşındı.
Saat 06.00'ya kadar sürmesi planlanan çalışma nedeniyle Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı, Beylerbeyi Caddesi - Savaklar Caddesi üzerinden sağlanıyor.
Yolcu yoğunluğun azaltılması ve üst geçidin engelli kullanımına uygun hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, 16 Ağustos'ta (cumartesiyi pazara bağlayan gece) 01.00-09.00 saatleri arasında da yapılacak.
Söz konusu çalışma nedeniyle bu saatlerde Avcılar yönü trafiğe kapatılacak ve trafik akışı Edirnekapı-Rami yol ayrımından, devamında ise İlk Bağlantı Yolu-Beylerbeyi üzerinden sağlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|16 üniversiteye Rektör atandı
14 Ağustos 2020 00:04
|Ankara'da sağlık çalışanlarından nikah ücreti alınmayacak
13 Ağustos 2020 23:13
|Bu ilde nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri yasaklandı
13 Ağustos 2020 22:18
|İki üniversite kişiye özel ilanını düzeltti
13 Ağustos 2020 21:30
|Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı
13 Ağustos 2020 19:48
|RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza
13 Ağustos 2020 17:35
|Üniversitelerin açılışı 1 Ekim'den sonra olacak
13 Ağustos 2020 17:17
|Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden ceza yiyen aracın cezası durduruldu
13 Ağustos 2020 17:17
|Tatilden dönen memurda virüs çıktı, tapu müdürlüğü karantinaya alındı
13 Ağustos 2020 17:09
|Tapu'da görevde yükselme sözlü sınav sonuçları açıklandı
13 Ağustos 2020 15:37