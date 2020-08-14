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Vali Bilmez sınır hattında güvenlik duvarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık İran sınırına yapılan güvenlik duvarlarını inceledi.
 14 Ağustos 2020 04:48
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Vali Bilmez sınır hattında güvenlik duvarını inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık İran sınırına yapılan güvenlik duvarlarını inceledi.

Türkiye'nin son yıllarda İran tarafından gelen düzensiz göçmenleri engellemek adına gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde görmek üzere Vali Bilmez, Genel Müdür Kırbıyık ile 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul hem hava hem de kara yoluyla Çaldıran ilçesindeki sınır hattını inceledi. Daha sonra Çaldıran Yavuz Selim Hudut Karakolu ile Güneş Hudut Karakoluna geçen Vali Bilmez, Genel Müdür Kırbıyık, Albay Ertuğrul ve beraberindekiler, burada karşılama mangasını selamlayıp toplu fotoğraf çektirdi. Burada bir süre karakolların durumlarını görüşen Vali Bilmez, Genel Müdür Kırbıyık, Albay Ertuğrul ve beraberindekiler ardından Ağrı'nın Doğubayazıt Ersöz Hudut Takım Karakoluna geçerek, burada Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ile sınır hattında yapılan ve yapılacak güvenlik sınır duvarı projesini değerlendirdi.

Duvarın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan heyet, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Buradaki incelemelerin ardından Van'ın Çaldıran İlçesi Tavşantepe Üs Bölgesi'ne de geçen Vali Bilmez, Genel Müdür Kırbıyık, Albay Ertuğrul ve beraberindekiler burada yapılacak çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Bu ziyaretin ardından Vali Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul programlarını tamamladı.
İhlas Haber Ajansı
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