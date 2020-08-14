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Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanırken Atina yönetimi Batı Trakya'daki Türk azınlığı hedef almaya başladı. 8 Türk okulunun kapatılmasından sonra Yunan komandoları, İskeçe'nin Gökçepınar köyünde tam teçhizatlı eğitim yaptı. "Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa oluyor" diyen Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, azınlığa gözdağı verilmek istendiğini söyledi.
 14 Ağustos 2020 06:10
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Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk topluluklarına ait okulları sistematik bir şekilde kapatmasına Dışişleri Bakanlığı'nın tepki göstermesinin ardından Atina boş durmadı. İskeçe Dağlık Bölgesi Mustafçova Belediyesi'ne bağlı Gökçepınar Köyü girişinde bulunan 4'üncü Kolordu'ya bağlı komando birliği, köy içinde tam teçhizatlı eğitim yaptı. Şahin Köyü girişinde de askeri hareketlilik yaşandı. Yunan birliklerine bağlı askeri araçlar, köyün girişine kadar gelerek konuşlandı. Bir süre sonra da bölgeden ayrıldı.

KÖYE SİLAHLA GİRDİLER

Komando birliğinin yıllardır aynı bölgede bulunduğuna dikkat çeken Birlik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, "Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü'nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı eğitim yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket" dedi.

ZAMANLAMASI MANİDAR

Dışişleri Bakanlığı'nın Batı Trakya'daki okullara ilişkin yaptığı açıklamadan hemen sonra böyle bir operasyonun manidar olduğunu kaydede Tahsin, "Azınlığa gözdağı vermek istiyorlar. Bakın dikkatli olun biz buradayız. Bu yapılan kabul edilir bir şey değil. Yaşananları Akdeniz'de gelişen olaylarla birlikte okumak gerekiyor. Tam köyün içerisinde gerilla savaşı gibi bir durum. 'Batı Trakyalılar bize saldırırsa buradayız' mesajı. Bunlar, bizim bölgede hücrelerimizin olduğunu düşünüyorlar ve bu hücreler harekete geçmesin diye gözdağı vermeye çalışıyorlar. "Bölgedeki yetkili askeri birimler veya Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı bu ilginç uygulama ile ilgili şu ana kadar henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca Şahin köyü girişinde de askeri hareketlilik gözlemlendi. Askeri araçlar köyün girişine kadar gelerek konuşlandı ve belli bir süreden sonra ayrıldıkları görüldü" diye konuştu.

DİN ADAMIMIZ KALMADI

Yunanistan'da bir önceki hükümetlerde olduğu gibi Miçotakis hükümetinin de Lozan Antlaşması'nı ihlal ettiğini belirten Tahsin, "Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine sistematik olarak yaptıkları uygulamalar her dönem devam ediyor. Medreselerin encümen heyetlerini yok sayarak kendi atadıkları müftülerin eline veriyor. Medreseler bizim din adamlarımızı yetiştiriyordu. Yunanistan medreseleri ele aldı, din adamı yetişmiyor. Lozanı çiğnemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Dertleri Ayasofya'nın intikamını almak

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Av. Necmettin Hüseyin, "Yunanistan Türkiye ile yaşadığı en ufak gerginlikte Batı Trakya Türkleri'ni bir ödeme merkezi olarak görüyor. Faturasını bize kesiyor. Lozan'dan bu yana 330 olan okul sayımız 115'e düştü. Son 20 yılda bu süreç arttı. Bu yıl 8 okulumuzu çeşitli bahanelerle kapatma kararı aldılar. Bize 'Türk değilsiniz' diyen Yunanlılar, Ayasofya'nın açıldığı günden bu yana 'Türkler buradan defolun' diyorlar" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak
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