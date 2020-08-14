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Koronavirüs felç de ediyor

Türk bilim insanları koronavirüse karşı tedavi çalışmalarını sürdürürken, hastalığın insan vücuduna etkileri konusunda çalışma yürütüyor. Doç. Dr. Abdulkadir Tunç, Dr. Yonca Ünlübaş, Dr. Murat Alemdar ve Dr. Enes Akyüz'ün yaptığı bir çalışmada, virüsün nörolojik etkileri ortaya koyuldu.
 14 Ağustos 2020 06:40
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Koronavirüs felç de ediyor

Sakarya'da gerçekleşen araştırmada, koronavirüs tanısı konan 4 yaşlı hastanın virüse yakalandıktan sonra inme geçirdiği ortaya kondu. Çalışmada, yaşları 45 ile 77 arasında değişen hastaların hastalık süreçleri incelendi.

Yapılan çalışma neticesinde 4 hastanın virüse yakalandıktan sonra başka hiçbir neden bulunmaksızın inme geçirdikleri tespit edildi. Araştırma Kovid-19 vakalarında inme gerçekleşebileceğinin ilk bilimsel kanıtı olması sebebiyle dünya tarafından koronavirüsün nörolojik etkilerinin sorgulanmasını sağladı.

Yeni Şafak
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