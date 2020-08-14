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Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Arsenal'de kariyerinin en kötü sezonunu geride bırakan Mesut Özil, "2 yıldır beni yok etmeye, taraftarları bana karşı doldurmaya çalışıyorlar" dedi. Müslümanlara karşı gösterilen yaklaşıma da tepki gösteren Özil, "ABD'de Floyd'un öldürülmesinden sonra dünya 'Siyahların hayatı önemlidir' dedi. Bu güzel bir hareket. Ancak keşke insanlar, Müslümanlar için de aynısını yapsalar. Müslümanların da hayatı önemlidir" diye konuştu
 14 Ağustos 2020 07:05
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Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar

Arsenal forması giyen Mesut Özil, takımdaki geleceğinden, maaş kesintisini neden reddettiğine dair birçok açıklamada bulundu. The Athletic'e konuşan tecrübeli oyuncu, 2021 yılında sona erecek sözleşmesi hakkında açık konuşurken, Arsenal için son ana kadar savaşacağını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu, koronavirüs pandemisi nedeniyle kulüp tarafından teklif edilen maaş kesintisini neden reddetiğini konusunda, "Oyuncular olarak hepimiz katkıda bulunmak istedik. Ancak daha fazla bilgiye ihtiyacımız vardı ve sorularımız cevapsız kaldı. Bu durumda neler olduğunu bilme ve paranın nereye gittiğini öğrenme hakkına sahipsiniz. Yeterince ayrıntı alamadık. Çok hızlı karar vermemiz gerekiyordu ve fazla baskı vardı. Özellikle genç oyuncular için adil değildi. Ben de reddettim. Bebeğimiz yeni doğmuştu ve aileme, hayır kurumlarına olan yükümlülüklerim var. Beni tanıyan insanlar ne kadar cömert olduğumu bilirler. Ayrıca maaş kesintisini tek reddeden oyuncu ben değildim ancak sadece benim adım öne atıldı. 2 yıldır beni yok etmeye ve mutsuz etmeye çalışanlar var. Belki de bu karar, sahadaki şansımı etkiledi, bilmiyorum. Ama doğru olduğunu düşündüğüm kararı verdiğim için korkmuyorum" diye konuştu.

SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIM

Sözleşmesinin son gününe kadar Arsenal'da kalacağını belirten Mesut Özil, "Bu kulüp için her şeyimi ortaya koyacağım. Geçmişte takımıma geri dönebileceğimi göstermiştim ve bunu yeniden göstereceğim. Ne zaman ayrılacağıma ben karar veririm, başkaları değil. 4 yıllık bir anlaşma imzaladım ve herkesin buna saygı duyması gerekiyor. Son zamanlarda işler biraz zorlaştı ama Arsenal'i, kulüpteki insanları ve burada olmayı seviyorum. Burası benim evim. Son 2 sezonda ne yaşanırsa yaşansın ben mutluyum ve mental olarak güçlüyüm. Takımıma yardım etmek istiyorum ve bunun için savaşacağım. Formda olduğumda, sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Mikel Arteta da yapabileceklerimi biliyor ve bana ihtiyacı olduğunda hazır olacağım."

KARARLAR SAHA İÇİNDE VERİLMELİ

Tecrübeli futbolcu, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile olan ilişkisinden söz ederken, uzun süredir forma şansı bulamamaktan yakındı. Arteta'nın kararına saygı duyduğunu belirten Mesut Özil, "Ancak bu kararların sahada verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi sonrası, neler yapabileceğimi gösterme şansım olmadı. Eğer yeterince formda değilseniz üst üste 10 maç oynamazsınız. Eğer bu maçlarda kötü oynasaydım ve sonrasında kadro dışı bırakılsaydım, bu kararı anlayabilirdim. Ama durum böyle değildi" ifadelerini kullandı. 2013 yılından beri Arsenal forması giyen Mesut Özil, 255 maçta 45 gol ve 77 asistlik performas sergiledi.
Yeni Şafak
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