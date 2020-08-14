Göktürk-2'nin gözü Salda'da

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nü korumak için teknolojinin imkanlarından da yararlanılacak. Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulunun önümüzdeki ay yapacağı toplantıda, Türkiye'nin uzaydaki gözü Göktürk-2 ile göldeki su seviyesi ve çevresindeki ekolojik gelişiminin düzenli olarak izlenmesi konusu ele alınacak. Göktürk-2'nin yanı sıra Türkiye'nin ikili anlaşmalar çerçevesince kullanabildiği diğer ülke uydularına ait görüntülerle de Salda takip edilecek. Bütün uydulardan elde edilen veriler yapay zeka tarafından değerlendirilecek. Böylelikle göl sürekli denetim altıda tutulacak.

Ayrıca bölge ekolojik ve biyolojik açıdan yeniden incelemeye alınacak. Ekolog ve biyologlar, yapacakları çalışmalarla bölgedeki canlı çeşitliliğini ortaya koyacak. Ardından daha önce bu alanda yapılan araştırma verileri güncellenecek. Öte yandan Salda Gölü ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, toplantılara bir temsilcisini gönderecek. Emine Erdoğan'ın kendi önerilerini temsilcisi ile ilettiği kaydedilirken devletin en üst makamlarında Salda'nın sahiplenilmesinin, bilim adamları üzerinde olumlu bir etki bıraktığı ifade edildi.

Osman Çobanoğlu