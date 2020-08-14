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Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı, aile yapımızı bozan ve üçüncü cinse kapı aralayan sözleşmeden çıkılabileceğinin mesajını verdi: Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız.
 14 Ağustos 2020 07:10
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Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mamak'ta 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamasında konuştu. Kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü olarak ve sıfır toleransla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, sözü, son günlerde tartışma konusu olan İstanbul Sözleşmesi'ne getirdi. Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi: Cennet annelerin ayakları altındadır. Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir. Tercüme metinler yerine artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor. Adına da 'Ankara kriterleri' der yolumuza devam ederiz. Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz. Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız.

EKONOMİDE YENİ DÖNEM

Konuşmasında ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: Yeni tip koronavirüs salgını döneminde yaşananlar, Türkiye'nin eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma kadar her alanda sahip olduğu altyapının önemini tüm açıklığıyla ortaya koydu. Bugün dünyanın 13'ncü büyük ekonomisiyiz. Turizmde 2019'da 52 milyon turist sayısına ulaştık. En ciddi kaybımız koronavirüs sebebiyle burada oldu. Ayrıca, bugün itibariyle organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. Muhalefet diyor ya 'tarımda çiftçimiz şöyle battı' diye. Hiç merak etmeyin. Ellerinizi de fazla ovuşturmayın. Türkiye tarımda patlama yapacak. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelecek. Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin de şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisine dahil edeceğiz. 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Çünkü AK Parti'nin bu millete daha söyleyeceği çok sözü ve yapacağı çok işi var. AK Parti bu bilinci kaybetmediği için bu günlere gelmiştir.

Ebru Karatosun
Türkiye
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