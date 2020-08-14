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Çete liderinin FETÖ oyunu

İzmir'de 25 farklı suçtan aranırken Arjantin'de yakalanan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un siyasi sığınma almak için FETÖ ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.
 14 Ağustos 2020 07:35
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Çete liderinin FETÖ oyunu

Kurtuluş, Arjantin'de tutulduğu cezaevinden FETÖ medyasına röportajlar vererek Türk Emniyeti ve adli makamlara iftiralar atarak iltica etmeye çalışıyor.

Interpol yakaladı

İş insanı Gökhan Kalıpçı (27) cinayeti ve AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un öldürülmesi gibi birçok olaya karıştığı öne sürülen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, geçtiğimiz haziranda Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, Interpol birimlerince yakalandı. Kurtuluş, bir diğer suç örgütü lideri olan Lider Camgöz ile birlikte yakalandı.

Arjantin'de tutuklu bulanan Kurtuluş'un Türkiye'ye iadesi ile ilgili işlemler sürerken, 'siyasi sığınma hakkı' için FETÖ ile işbirliği yaptığı öğrenildi. Tutuklu bulunduğu cezaevinden FETÖ ile bağlantılı yayın organlarına röportaj veren Kurtuluş'un kendisini siyasi suçlu gibi gösterip Türk Emniyet ve adli makamlarına iftiralar attığı belirtildi.

Dosyası kabarık

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen organize suç örgütü iddianamesinde, Kurtuluş ve diğer sanıklar hakkında çeşitli suçlar yöneltildi. 2018 yılında Gürcistan'da tutuklanan ancak iade işlemleri sürerken adli kontrolle serbest kalan Kurtuluş, sahte pasaportla Arjantin'e kaçtı. Emniyet, çete liderini adım adım izledi. Çete lideri lüks bir otelde sahte kimlikle yakalandı. Kurtuluş'un Türkiye'ye iade sürecinin takibi amacıyla özel bir ekip Arjantin'e gitti.
DHA
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