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Türk doktordan dünyada bir ilk

Prof. Dr. Erdem Canda, ilk kez uyguladığı yöntemle prostat kanseri olan hastasını sağlığına kavuşturdu. Çalışmanın bilimsel makalesi uluslararası tıp dergisinde yayınlandı ve çok sayıda olumlu yorum aldı
 14 Ağustos 2020 07:54
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Türk doktordan dünyada bir ilk

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre: Uzun yıllar pilotluk yapan ve şu anda da pilot eğitmenliğine devam eden İlker Koç, dünyada ilk kez uygulanan robotik sisteme entegre edilen üç boyutlu görüntülemenin kullanıldığı bir operasyonla prostat kanserinden kurtuldu.

Üroloji uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda tarafından gerçekleştirilen operasyonda, üç boyutlu MR görüntülerinin yanı sıra prostatta kanser yerleşimi ile ilgili çok önemli bilgi veren PET görüntüleri de kullanılırken, çalışmanın bilimsel makalesi geçtiğimiz günlerde British Journal of International Compass dergisinde yayınlandı.

10 günde iyileşti

Havacılık sektöründe yıllardır çalışan ve pilot eğitimleri veren İlker Koç, mesleği gereği yaptırdığı periyodik kontroller sırasında bazı değerlerinin yüksek olduğunu fark edince hemen biyopsi yaptırdı. Ama yapılan testlerde ve biyopsilerde hiçbir şey çıkmamasına rağmen rahatsızlıkları devam edince bu kez başka bir merkeze gitti.

Yeniden periyodik muayene yapıldığında PSA değerleri yüksek çıkan Koç, Koç Üniversitesi'nden üroloji uzmanı Prof. Dr. Erdem Canda'nın kapısını çaldı. Füzyon biyopsisi yapılan Koç, operasyon sonrası sağlığına kavuşarak 10 gün sonra işine geri döndü.

'İlke imza attık'

Yaptığı çalışma ile bir ilke imza atan Prof. Dr. Canda ise yaptıkları operasyonu şöyle anlattı: "Robotik cerrahi öncesinde prostat MR ve PET görüntüleri özel bir program ile üç boyutlu hale getirildi. Bu sırada prostat içindeki kanser odakları farklı renklerle belirlenerek yerleşimleri de net olarak ortaya çıkarıldı. Bu aşamada üç boyutlu görüntüler oluşturuldu ve bunlar robotik sisteme aktarıldı. Özellikle tümör odaklarının bulunduğu bölgelerde yapılan cerrahi teknik tümöre göre değiştirilerek tüm kanser odaklarının prostat ile birlikte çıkartılması amaçlandı. Yine bu yönteme ek olarak kanserin sıçrayabileceği lenf bezi bölgelerini ameliyat sırasında daha iyi belirlememizi sağlayan ICG ile floresan görüntüleme yöntemi de kullanıldık. Son olarak çıkarılan bölge ameliyat devam ederken patolojik incelemeye gönderilerek başka kanser odağı kalıp kalmadığı incelendi."

Olumlu yorumlar

"Böylece hasta vücudunda kanser odağı bırakmadan robotik cerrahiyi bitirilmesi amaçlandı. Bu yöntemi Türkiye'de ilk kez uyguladık. Yurt dışında robotik cerrahi sırasında prostat MR görüntülerinin üç boyutlu hale getirilerek ameliyat sorasında kullanılması yapılmıştı. Biz buna ek olarak, prostatta kanser yerleşimi ile ilgili çok önemli bilgi veren PET görüntülerini de üç boyutlu görüntülere eklemeyi başardık.

Böylece iki önemli veriyi üç boyutlu görüntüye çevirerek robotik ameliyatlarımızda kılavuz olarak kullanmış olduk. Bildiğim kadarı ile bu yöntemi de dünyada ilk kez biz kullanmış olduk ve çalışmamızın bilimsel makalesi yakın zaman önce British Journal of International Compass dergisinde yayınlandı ve çok sayıda olumlu yorum aldı."
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