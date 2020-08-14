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Teşvikiye için 8 bin imza

İstanbul Şişli'de Marmara Üniversitesi'nin eczacılık, iletişim ve diş hekimliği fakültelerinin olduğu Nişantaşı Kampusu arazisinde inşaat başladı. Bölgede oturanlar ise semtin tek yeşil alanı olan kampusa inşaat yapılmasına karşı çıkmak amacıyla change.org'da kampanya başlattı.
 14 Ağustos 2020 08:03
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Teşvikiye için 8 bin imza

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: 'Teşvikiye Sakinleri' isimli grup, Emlak Konut'un Mart 2018'de yaptığı ihaleyle Dap Yapı'ya yetki verdiği bölgenin koruma altına alınmasını istiyor. Aynı zamanda Teşvikiye Mahallesi'nde yaşayanlar için 'deprem toplanma alanı' olan kampus, çok sayıda bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hürriyet'e konuşan Teşvikiye Sakinleri grubu, "Bu bölgede onlarca senelik ağaçlar bulunuyor. Burada bir ekosistem var. Doğal haliyle korunması gereken Nişantaşı sakinlerinin nefes aldığı bir alan. İstanbul depreminin yaklaştığını tüm bilim insanları söylüyor. Burası mahallemizin depremde toplanma alanı.

'BETON DEĞİL, YEŞİL İSTİYORUZ'

Biz Nişantaşı'na yeni beton yapılar istemiyoruz daha çok yeşil alan istiyoruz. İnşaat için yıkım çalışmaları başladı. Yapılmak istenen çok katlı rezidans ve işyerleri mahallede zaten var olan trafik ve altyapı sorunlarını artıracaktır" açıklamasında bulundu. Çarşamba günü mahallede ıslak imza masaları kuran grubun, change.org'da başlattığı kampanyada 24 saatte 8 bini aşkın imza toplandı.
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