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Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı

Sağlık Bakanlığı, çeşitli web siteleri ile sosyal medya üzerinden hacamat gibi geleneksel tıp alanında sahte eğitim ve sertifika verdiğini beyan eden kişi ve kurumlara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
 14 Ağustos 2020 08:25
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Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapmak (fitoterapi, akupunktur, sülük, hacamat, mezoterapi, ozon uygulaması, hefleksoloji, hipnoterapi) isteyenlere eğitimden geçmeleri şartı ile sertifika veriyor. Yaklaşık 5 yıl önce yaptığı duyuru ile hekimlerin ve diş hekimlerinin de eğitim programlarına katılarak sertifika alabileceklerini açıklayan bakanlık, yaptığı yeni bir duyuru ile özellikle hacamat konusunda sahtekarların ortaya çıktığını bildirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bakanlığın bu konuda yaptığı uyarı şöyle:

"Son zamanlarda çeşitli web sitelerinde, Instagram veya Facebook gibi sosyal medya platformlarında geleneksel, tamamlayıcı ve fonksiyonel tıp uygulamaları alanında eğitim ve sertifika verdiğini beyan eden kişi ve kurumların reklamlarına rastlanmaktadır. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanında bakanlığımızca eğitim verme konusunda yetkilendirilen eğitim merkezleri ile ilgili bilgiler Daire Başkanlığı'mıza ait www.getatportal.gov.tr uzantılı web sitesinde 'Eğitim Merkezleri' başlığı altında güncel olarak sunulmaktadır. Web sitemizde belirtilen eğitim merkezleri dışında alınan sertifikaların herhangi bir geçerliliği olmayıp sertifika sahibine uygulama yapma yetkisi vermemektedir."

Bakanlık bu konuda bir inceleme başlatarak, sahte sertifika verdiğini duyuran web siteleri, kişi ve kurumlarla ilgili suç duyurusunda da bulundu.
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