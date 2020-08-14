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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Yıllardır mücadele ettiği "kaçış sendromu" hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil, hastaneden taburcu edildi.
 14 Ağustos 2020 08:55
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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre: Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi. Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."
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