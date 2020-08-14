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Trafik magandası, küfrettiği kadının aracını parçaladı

Alibeyköy'de maganda dehşeti: Trafikte sinirlendiği kadına küfrederek saldırdı
 14 Ağustos 2020 08:45
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Geçtiğimiz yıl İstanbul Pendik'te ünlü bir tatlı markasının sahipleri tarafından içinde hamile kadının da olduğu araca yapılan saldırının benzeri bu sefer de Alibeyköy'de yaşandı.

Kimliği belirlenemeyen bir kişinin trafikte sinirlendiği kadına saldırdı.

Aracın üzerine çıkarak ön camını kırarak olay yerinden uzaklaşan saldırganın görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, olaya tepki de yağdı.

İsmi belirlenemeyen şehir magandası saldırdığı kadının aracının ön camını da kırdı.

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte sinirlendiği kadına küfrederek, saldırdı.

Saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi.

Vatandaşlar gözü dönmüş saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.
DHA
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