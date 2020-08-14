Galata Üniversitesi Rektörü Profesör doktor Özgür Çengel memurlar.net için yanıtladı. Çengel, hizmet ve teknolojiye dayalı mesleklerin ön plana çıkacağını yazdı.

1- Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?

Günümüzde rekabet arttıkça hizmete ve teknolojiye dayalı (değer yaratacak) meslekler önem kazanacak. Örneğin, hukuk, psikoloji, mühendislik, mimarlık, hemşirelik, sosyal hizmet, sosyoloji, biyomedikal ve tıp gibi alanlara olan ilgi ve bu alanlardaki sektörel gelişimler dikkatle izlenmelidir.

Mezun olduktan sonra iş imkanı da çok önemli bir husus olduğundan, bilişim teknolojileri, yapı-inşaat, gayrimenkul, gıda, enerji, lojistik ile perakendecilik sektörleri özellikle ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber, günümüzde işletme sayıları arttıkça, iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı da geleceği olan meslekler arasında yer almaktadır. Şüphesiz, seçmeyi planladığınız alanlar meslek edindirmeye yönelik olmalıdır. Bu kapsamda, gastronomi, diş hekimliği, sağlık bilimleri ile ilgili alanlar ( anestezi, fizyoterapi v.s) değerlendirilmektedir.

2- Vakıf üniversitesini tercih edecek adaylar nelere dikkat etmeli?

Tercih yaparken adaylar özellikle kendi yetenek ve isteklerine uygun bölümleri seçmelidir. Bu açıdan, öğrenci adayının bizzat araştırarak ve çevresine danışarak karar vermesi daha sağlıklı olmaktadır. Sonuçta, aday öğrenciler memnun olmadıkları bir bölümde başarılı olamamaktadır. Bu çerçevede, tercih danışmanları önemli rol üstlenmektedir. Adaylar gelecekte piyasanın iş duyacağı nitelikte sosyal ve kültürel olarak kendilerini yenilemeli ve özellikle yabancı dil bilgileri çok iyi olmalıdır.

3- Tercihlerde adaylar nelere dikkat etmeli?

Bir üniversite araştırması yaparken dikkat edilmesi gereken huşular şunlardır

Üniversitenin bulunduğu yerin merkezi olması

Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları,

Kurucu irade olan Mütevelli Heyeti'nin vizyonu

Bursluluk, barınma vb. imkanları,

Yatay Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal olanakları,

Öğrenci başına yapılan yatırım,

Öğrencilerinin kendi üniversiteleri ile ilgili görüşleri,

Akademik kadrosu,

Yurtdışı bağlantıları (Erasmus & Echange vb.)

Mezunlarının işe yerleşme oranı,

Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri...