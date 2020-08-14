1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?

Galata Üniversitesi Rektörü Profesör doktor Özgür Çengel memurlar.net için yanıtladı. Çengel, hizmet ve teknolojiye dayalı mesleklerin ön plana çıkacağını yazdı.
 14 Ağustos 2020 09:01
Yazdır
Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?

Galata Üniversitesi Rektörü Profesör doktor Özgür Çengel memurlar.net için yanıtladı. Çengel, hizmet ve teknolojiye dayalı mesleklerin ön plana çıkacağını yazdı.

1- Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?

Günümüzde rekabet arttıkça hizmete ve teknolojiye dayalı (değer yaratacak) meslekler önem kazanacak. Örneğin, hukuk, psikoloji, mühendislik, mimarlık, hemşirelik, sosyal hizmet, sosyoloji, biyomedikal ve tıp gibi alanlara olan ilgi ve bu alanlardaki sektörel gelişimler dikkatle izlenmelidir.

Mezun olduktan sonra iş imkanı da çok önemli bir husus olduğundan, bilişim teknolojileri, yapı-inşaat, gayrimenkul, gıda, enerji, lojistik ile perakendecilik sektörleri özellikle ön plana çıkmaktadır. Bununla beraber, günümüzde işletme sayıları arttıkça, iş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı da geleceği olan meslekler arasında yer almaktadır. Şüphesiz, seçmeyi planladığınız alanlar meslek edindirmeye yönelik olmalıdır. Bu kapsamda, gastronomi, diş hekimliği, sağlık bilimleri ile ilgili alanlar ( anestezi, fizyoterapi v.s) değerlendirilmektedir.

2- Vakıf üniversitesini tercih edecek adaylar nelere dikkat etmeli?

Tercih yaparken adaylar özellikle kendi yetenek ve isteklerine uygun bölümleri seçmelidir. Bu açıdan, öğrenci adayının bizzat araştırarak ve çevresine danışarak karar vermesi daha sağlıklı olmaktadır. Sonuçta, aday öğrenciler memnun olmadıkları bir bölümde başarılı olamamaktadır. Bu çerçevede, tercih danışmanları önemli rol üstlenmektedir. Adaylar gelecekte piyasanın iş duyacağı nitelikte sosyal ve kültürel olarak kendilerini yenilemeli ve özellikle yabancı dil bilgileri çok iyi olmalıdır.

3- Tercihlerde adaylar nelere dikkat etmeli?

Bir üniversite araştırması yaparken dikkat edilmesi gereken huşular şunlardır

Üniversitenin bulunduğu yerin merkezi olması

Fiziksel, sosyal, ulaşım imkanları,

Kurucu irade olan Mütevelli Heyeti'nin vizyonu

Bursluluk, barınma vb. imkanları,

Yatay Geçiş, Çift Ana Dal ve Yan Dal olanakları,

Öğrenci başına yapılan yatırım,

Öğrencilerinin kendi üniversiteleri ile ilgili görüşleri,

Akademik kadrosu,

Yurtdışı bağlantıları (Erasmus & Echange vb.)

Mezunlarının işe yerleşme oranı,

Kulüp çeşitliliği ve aktiviteleri...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
14 Ağustos 2020 08:17		 İTÜ Rektörü: Büyük üniversitelerde okumak farkındalık yaratıyor
11 Ağustos 2020 21:52
Geleceğin bilgisayar mühendislerine burs desteği
11 Ağustos 2020 21:51		 Anadolu imam hatip liselerinin taban puanları yükseldi
11 Ağustos 2020 19:35
Sınavlı okulların tamamı doldu
11 Ağustos 2020 08:16		 Rektör, mezun olan öğrencilerine 'temsili törenle' kep giydirdi
10 Ağustos 2020 23:42
'Koronavirüs'ün ekonomiye etkisi üniversite'ye ders oldu
09 Ağustos 2020 19:13		 Prof. Dr. Gönüllü'den tercih yapacak adaylara öneriler
09 Ağustos 2020 17:04
390 bin kişinin girdiği DGS sona erdi. Adaylar soruları değerlendiriyor
09 Ağustos 2020 13:05		 Türkiye'de ne kadar üniversite öğrencisi var?
08 Ağustos 2020 19:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 548 kişiye ceza09:16 - Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası09:13 - Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı09:09 - Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı09:08 - Kara yollarında son durum09:04 - 2 ilde terör ve uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı
09:01 - Gelecekte hangi meslekler öne çıkacak?08:55 - Mehmet Ali Erbil taburcu oldu08:45 - Polis başka şehre götürdü, Ayşe böyle kurtuldu...08:45 - Trafik magandası, küfrettiği kadının aracını parçaladı08:35 - Sağlık personeline büyük övgü: Helal sana!08:35 - İzmir'de saldırganlar, tartıştıkları tinerciyi yaktılar
08:30 - Çevresindekilere öleceğini söyleyen kişi, evinde ölü bulundu08:25 - Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı08:17 - 21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak08:03 - Teşvikiye için 8 bin imza07:54 - Türk doktordan dünyada bir ilk
07:50 - Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
16 üniversiteye Rektör atandı
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi
'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir?
Atina'dan tahrik: Türk köyüne asker gönderdi
Kamu görevlisi, kendi kurumu aleyhine açılan davada bilirkişilik yapabilir mi?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dar gelirli insanların neyine altının kaç tl olduğu 2
Jose ernesto sosa 1
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 2
covid belirtisi olup testin negatif çıkması 2
canlı yayında dizlerini kırmak 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 3
heidi 1
diego perotti 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
danilo zanna 1
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Şırnak Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam