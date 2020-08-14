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2 ilde terör ve uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

2 ilde terör ve uyuşturucu operasyonu: 32 şüpheli gözaltına alındı
 14 Ağustos 2020 09:04
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2 ilde terör ve uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında bazı kişilerin örgüt adına faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerini belirledi.

Tespit edilen adreslere şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, buradaki sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 145 gram uyuşturucu, 10 hint keneviri kökü, 6 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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