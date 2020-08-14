Kara yollarında son durum
|14 Ağustos 2020 09:08
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköyü-Samsun Yolu kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kıbrısköyü yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde (Gebze mevkisi) bağlantı yolu köprüsü orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki yönde banketler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım her iki istikamette 3'er şeritten devam ediyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında üst geçit köprüsü yapım çalışması, kiriş montajı, tabliye imalatı yapım çalışması ve köprü yenileme çalışması sürüyor. Bu sebeple yolun Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma Gelibolu-Eceabat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla yol bugün 12.00-13.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
İzmir-Turgutlu yolu, 15-16. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-4, Hekimhan-Sivas yolunun 69-74, Erzurum-Horasan yolunun 27-29. kilometrelerindeki (Pasinler şehir geçişi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bursa-Balıkesir yolunun 22-25. kilometrelerinde (Güllüce Köprülü Kavşağı mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kızıldağ-Refahiye yolunun 0-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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