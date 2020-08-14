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Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır öderseniz dedik ve ilk cevabı aldılar" açıklamasının perde arkasında Türk fırkateyninin, bir Yunan savaş gemisine yaptığı önleme var.
 14 Ağustos 2020 09:16
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Edinilen bilgiye göre, önceki gün Oruç Reis belirlenen alanda çalışmalarını sürdürürken Limnos isimli Yunan fırkateyni Oruç Reis'e yakından taciz girişiminde bulundu. Bunun üzerine Oruç Reis'e koruma ve güvenlik sağlayan fırkateynlerden TCG Kemalreis, Yunan fırkateynine doğru yöneldi.

Kemalreis fırkateyninin keskin menavrası karşısında Yunan gemisi kaçmak zorunda kaldı. Yunan fırkateyni kaçarken iki gemi arasında küçük çaplı bir sürtüşme yaşandı. Limnos isimli fırkateyn bölgeden uzaklaşarak, bakım için tersaneye gitti.

Kemalreis'te ise görev icra etmesini engelleyecek herhangi bir hasar olmadığı ve görevini sürdürdüğü bildirildi. Yunan fırkateynin küçük çaplı hasardan sonra dün yine bölgeye geldiği ve Fransa ile yapılan ortak tatbikata da katıldığı öne sürüldü.

Uğur Ergan/Hürriyet
Hürriyet
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