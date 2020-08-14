Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 548 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 548 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
|14 Ağustos 2020 09:17
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 548 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca denetim gerçekleştirilen 410 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eş zamanlı motosiklet uygulaması 4 bin 643 noktada yapıldı
14 Ağustos 2020 10:56
|Sivas'ta 65 yaş üstüne 'Sokağa çıkma kısıtlaması' ertelendi
14 Ağustos 2020 09:36
|e-Devletten alınan askerlik durum belgeleriyle ilgili önemli açıklama
14 Ağustos 2020 09:33
|Sahte hacamata dikkat, Bakanlık uyardı
14 Ağustos 2020 08:25
|Teşvikiye için 8 bin imza
14 Ağustos 2020 08:03
|Edirnekapı Metrobüs İstasyonu'nda çalışma: Trafiğe kapatıldı
14 Ağustos 2020 04:04
|Ankara'da sağlık çalışanlarından nikah ücreti alınmayacak
13 Ağustos 2020 23:13
|Bu ilde nişan, sünnet, kına ve sokak düğünleri yasaklandı
13 Ağustos 2020 22:18
|Bu ilde 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı
13 Ağustos 2020 19:48
|RTÜK'ten hakaret ve asılsız iddialara ceza
13 Ağustos 2020 17:35