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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı.
 14 Ağustos 2020 09:21
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 7,3440 liradan alınan dolar, 7,3460 liradan satılıyor. 8,6860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,6880 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3160 lira, avronun satış fiyatı ise 8,6730 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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