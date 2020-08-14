Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 7,3460 liradan, avro 8,6880 liradan güne başladı.
|14 Ağustos 2020 09:21
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