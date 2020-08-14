1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Iğdır Üniversitesi, aktif fay haritası çalışması yapacak

Iğdır Üniversitesi Büyük Ağrı Doğal Afet ve Kaynaklar Araştırma Merkezi (BADAKAM) Iğdır Merkez'de 12 Ağustos 2020 tarihi saat 02.29'da gerçekleşen 4.4 şiddetindeki depremle ilgili değerlendirme raporunu açıklandı.
 14 Ağustos 2020 09:34
Yazdır
Iğdır Üniversitesi, aktif fay haritası çalışması yapacak

BADAKAM Müdürü Dr. Öğr. Üye Salih Bayraktutan'ın, 6,47 km derinlikte gerçekleşen depremle ilgili yaptığı açıklama şöyle; "Bugün gece yarısı saat 02.29 da Iğdır şehir merkezinin güneydoğusunda hafif büyüklükte, 4,4 magnitudde bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden alınan rakamlara göre; şiddeti en fazla en yakın köylerde VI derece olabilir. Ciddi her hangi bir can ve mal kaybının meydana gelmesi söz konusu olamaz. Deprem, ekli haritada görülen Iğdır ve Suveren faylarının etkinliği sonucu meydana gelmiştir. Tuzluca, Doğubayazıt, Erivan ve Aralık'ta hissedilmiştir. Sürmeli Çukurluğunda, en düşük jeoteknik dayanım nedeniyle deprem karşısında olabilecek en büyük tahribat Iğdır kent merkezi ve yakın çevresinde beklenmelidir."

"BADAKAM olarak aktif fay haritası çalışmasına başladık"

"Üniversitemiz, AFAD ve İran Kermanşah Razi Üniversitesi arasında Iğdır Kent Zemini Tümünde Jeoteknik-Sismik Bölegelendirme" konusunda ortak proje hazırlanmış ve 2019 yılına uygulanması planlanmıştı; ancak mali destek bulunamadığı için başlatılamadı. Razi Üniversitesi ve İtalya'dan temin edilecek 50 kadar mikro-tremor cihazı ve 150.000 TL kadar olan desteğin bulunmasıyla 2020 yılı içinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Iğdır Üniversitesi BADAKAM olarak, AFAD Deprem Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde; sadece Iğdır'da değil, bütün Türkiye'de kent imar ve mücavir alanları için 1/25000 ölçekte aktif fay haritaları hazırlanması çalışması başlattığımızı yerel yönetimler ve idari makamlara duyurmak istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AKINCI TİHA ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
13 Ağustos 2020 21:54		 Türk bilim insanından 'otonom İHA' başarısı
13 Ağustos 2020 07:58
Ülkeyi uçuracak motorlara yerli ve milli dalga
13 Ağustos 2020 06:50		 Apple armut logosuna savaş açtı: 5 çalışanlı şirkete logo davası
12 Ağustos 2020 10:27
Türk mucitten yok olan plastik
11 Ağustos 2020 08:26		 Türkiye bir ilki başardı: Dünyada ilk sürü SİHA operasyonu
10 Ağustos 2020 18:30
Bor içerikli yüzey dezenfektanı geliyor
10 Ağustos 2020 08:03		 Geleceğin mesleklerinde yazılım ve yapay zeka ön planda
09 Ağustos 2020 15:29
'Korkut'un eğitim simülatörü göreve başladı
08 Ağustos 2020 22:40		 Kapalı ortamı dezenfekte eden yeni nesil cihaza yoğun ilgi
08 Ağustos 2020 16:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:05 - Van Gölü'nde dürbünle 'canavar' aradılar11:04 - Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca saldırıya uğradı: Kafasında şişe kırdılar11:03 - Trafik canavarı Güler ailesinin 10 yaşındaki oğullarını hayattan koparttı11:00 - Tavanı çökmek üzere olan evde yaşam mücadelesi10:59 - Güvensizlik algısı yaratan aile hekimine soruşturma10:56 - Eş zamanlı motosiklet uygulaması 4 bin 643 noktada yapıldı
10:52 - Gram altın 461 lira seviyelerinde10:50 - FETÖ'den dolayı işten çıkartmada, mahkemenin esasa girmemesine hak ihlali kararı10:49 - Domates fiyatları tarlada 35 kuruşa düştü, çiftçi iflas noktasına geldi10:48 - Bakan Koca: Onlara daha güvenli şartlar sunalım10:46 - Türkiye'de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor10:43 - Apartman sakininin açık bırakılan kapı nedeniyle beddualı uyarısı
10:40 - Dolar/TL, 7,36 seviyesinden işlem görüyor10:37 - 'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi10:33 - Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi10:30 - Erzincan'da çıkan tartışmada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldü10:27 - Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı
10:23 - Motosikletli kurye minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
16 üniversiteye Rektör atandı
21 Eylül'de seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak
Okulların açılması Kasım'a kadar zor
Kriteri taşıyan tek kişi Dekanın kızı çıktı
Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesinin' iptalinin sinyalini verdi
Erdoğan 'İlk cevabı aldılar' demişti... İşte perde arkası
Trafikte kadına saldıran kişi gözaltında
Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir?
'Masa başında yarım saat oturamayanlar mühendislik tercih etmesin'
Sağlık personeline büyük övgü: Helal sana!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
danilo zanna 1
migren botoksu 1
eşini kadroya almaya çalışan bölüm başkanına soruşturma 2
Erken seçim tartışmaları mahsurludur 2
sürekli vatandaştan tasarruf yapması istenmesi 1
gram altın 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 1
a haber'in muharrem ince'nin konuşmasını yayınlaması 2
sputnik v 1
vedat muriqi 1
SON İLANLAR
Çanakkale Ayvacık Belediyesi Sözleşmeli Tekniker Alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 7 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam