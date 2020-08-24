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İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuya giderek artan işçi alımlarının etkin bir şekilde duyurulabilmesi için Resmi Gazete'de yayımlatılması sağlanmalı.
 24 Ağustos 2020 00:01
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İşçi alım ilanları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesindeki hükme rağmen Resmi Gazetede yayımlanmıyor

Bilindiği üzere, kamu idarelerine ait tüm işlemler ve ilanlar vatandaşların bilgisine Resmi Gazete vesilesiyle sunulmaktadır. Resmi Gazete'nin bu işlevine aleniyette diyebiliriz. Bu işlevden dolayı, kamuya ait resmi işlemler kamuoyunun bilgisine, istifadesine ve aynı zamanda denetimine de tabi olmuş olur.

Bu hususları yasal olarak güvence altına alan düzenleme ise 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer almaktadır. Buna göre mezkür Kararnamenin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; "Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur." hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenlemede çok açık bir şekilde belirtildiği üzere, kamu kurumlarına statü ayrımı yapılmaksızın alınacak tüm personel alım ilanlarının Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Ancak, takip edebildiğimiz kadarıyla kamu idarelerinin sürekli işçi alım ilanları yalnızca İŞKUR'un sitesinden duyurulmakta, birçok işçi ilanı yayımlatma zorunluluğu bulunmasına rağmen Resmi Gazete'den kamuoyuna açıklanmamaktadır.

Bu kapsamda, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri uyarınca sürekli işçi izin ve kontrol süreçlerini yürüten Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından tüm kamu idarelerinin ilanlarını Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurulması sağlanmalıdır!
Memurlar.Net - Özel

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