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Polis kontrolünden kaçmak için whatsapp grubu kurdular

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, motosikletlilere yönelik sıkı denetimler yaparken sürücüler de whatsapp grubu üzerinden haberleşerek polisten kaçmaya çalıştı.
 14 Ağustos 2020 09:50
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Polis kontrolünden kaçmak için whatsapp grubu kurdular

Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede abartılı egzoz, plakasız motosiklet, kask takmayan ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması başlattı. Polisin uygulamasından kaçmak isteyen motosiklet sürücüleri de Whatsapp'tan kurduğu haberleşme grubu ile polisten kaçma planları yaptığı görüldü.

Denetimlerde kask takan ve kurallara uyan sürücüler, ilçede bazı motosiklet sürücülerinin tek teker kaldırmaları, motosiklet abartı egzozları yüzünden trafikte zorlandıklarını ifade ederek polisin uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Uygulamada kasksız yakalanan sürücüleri can güvenliği konusunda sıkı şekilde uyaran polis ekipleri, plakası olmayan, kask takmayan ve abartılı eksoz tespit ettikleri motosikletlere yasal işlem yaptı. 2016'da trafikten men edilen plakasız bir motosiklet de polislerin dikkati ile yakalandı.

Uygulamada toplu taşıma araçlarında maske mesafe denetiminde de kurallara uyan yolcu ve araç sürücülerine teşekkür edildi.
İhlas Haber Ajansı
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