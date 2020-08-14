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Karaciğer Nakli YL programı için, ilahiyat ve İİBF şartının, mantıklı bir açıklaması olabilir

Karaciğer Nakli konusunda dünyaca ünlü olan İnönü Üniversitesinin Yüksek Lisans programında "İlahiyat" ve "İİBF" mezunlarına neden başvuru şansı verdiğini kamuoyundaki yanlış algıyı önlemek adına açıklama yapmasında fayda vardır!
 14 Ağustos 2020 10:00
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Karaciğer Nakli YL programı için, ilahiyat ve İİBF şartının, mantıklı bir açıklaması olabilir

Bilindiği üzere, İnönü Üniversitemiz karaciğer nakli konusunda başarılı çalışmalarıyla Dünyaca takip edilen ve aynı anda çok sayıda organ nakli işlemini gerçekleştirerek bu konuda üstünlüğünü ispat etmiş bir yükseköğretim kurumumuzdur. Bu çalışmalarıyla uzmanlaşan üniversitemizde, Karaciğer Nakli Enstitüsü de kurulmuş. Uzmanlık alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürütülmektedir.

Bu kapsamda, ilgili enstitü tarafından 2020-2021 güz dönemi öğrenci alım ilanı yayımlanmış olup, adaylar başvurularını 02-08 Ağustos 2020 tarihinde yapacaklardır.

Öte yandan, Karaciğer Nakli Enstitüsüne bağlı Karaciğer Nakli Anabilim Dalı Transplantasyon Koordinatörlüğü Yüksek Lisans programına giriş koşulları olarak "İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının kabul edilir" açıklamasının yer alması başta sosyal medya olmak üzere farklı mecralarda bize göre haksız yere eleştirilmektedir.

Alanla ilgili bir uzmanlığımız olmamasına rağmen sadece naçizane araştırmalarımıza göre, Transplantasyon Koordinatörleri organ ve doku alımını koordine eden kişiler olarak bilinmektedir. Bu bakımdan, organ nakli sürecinde bu birimde görevli kişilerce herhangi bir cerrahi işlem yürütülmezken, özellikle beyin ölümü gerçekleşen kişilerin yakınlarına organ nakli sürecinin fıkhi yönden uygunluğuna dair ayrıntılı bilgilendirmeler yapılmaktadır. Hatta, bu birimlerde zaman zaman din görevlilerinin de görevlendirildiği bilinmektedir.

Batı ülkelerinde pastoral psikoloji ile de ifade edilebilecek olan ve etkin şekilde kullanılan bu alan, ülkemizde manevi rehberlik adı altında kabul görmeye başlamıştır. Pastoral psikoloji ya da ülkemizde ki adıyla manevi rehberlik, ağır hastalıklar yaşan kişilere manevi yönden destek sağlayarak onların yaşamakta olduğu ağır tıbbi sorunlarına tıp bilimine dair uygulamaların yanında manevi yönden de destek sağlayarak hastalık sürecinin moral ve motivasyon anlamında daha iyi bir şekilde atlatılmasına katkı sağlamaktadır.

Dolayısıyla, Karaciğer Nakli konusunda dünyaca ünlü üniversitemizin haksız eleştirilere maruz kalmasına gönlümüz razı olmadığından, kendi nazarımızda kısa bir bilgilendirme yapmak istedik. Son olarak, bu konudaki çalışmalarda İlahiyat ve İİBF mezunlarına bilimsel olarak hangi açıdan ihtiyaç duyulduğuna dair ilgili üniversitemiz tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmasının da kamuoyundaki yanlış algıyı ortadan kaldırmak adına son derece yararlı olacağı düşünülmektedir.
Memurlar.Net
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