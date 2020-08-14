Yeni evli çiftin 200 bin liralık altınlarını çaldılar
|14 Ağustos 2020 09:57
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Olay geçtiğimiz Pazartesi gece 02.00 sıralarında Ümraniye bulunan lüks bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kübra Yarış ile Güven Yarış yeni dünya evine girdi. Yeni evlenip dünya evine giren çift tatil için il dışına gitti. Evde bulunan kedilerine bakmaları için ise arkadaşına ve temizlik işçisine evin anahtarını bıraktı. Kedilere mama vermek için eve giren arkadaşı ve temizlik işçisi evi dağınık buldu. Hırsızların eve girdiğinden şüphelenen arkadaşı ve temizlik işçisi evde bulunan altın ve ziynet eşyalarını kontrol etti. Altınların ve ziynet eşyaların yerinde olmadığını görünce şok geçirdiler. Hırsızlık olayı polis ekiplerine ve yeni evlenip tatile giden çifte bildirildi. Olay yerine gelerek sitesinin güvenlik kameralarını inceleyen polisler hırsızların siteye elini kolunu sallayarak girip 200 bin lira değerindeki altınları ve ziynet eşyaları çaldıklarını tespit etti. Tatile giden çift ise olay karşısında büyük bir şok yaşadı.
"Siteye güvenli diye taşındık ama değil"
Yeni evlenip dünya evine giren çift güvenlik açısından yeni bir siteye taşındıklarını ama sitenin güvenli olmadığını belirterek yönetici ve müteahhit isyan etti. Olayı anlatan site sakini Dilek Tam," 2 kişi sitenin yan duvarından atlayarak evde bulunan yangın merdiveninden giriş yapmışlar. Evde bulunan tüm ziynet eşyaları, altınları almışlar. Çift zaten yeni evliydi. Çift bu site ile sözleşme imzalarken burada güvenlik olacağını söylediler. Burada çok fazla güvenlik açığı var. Kameraları incelerken de gördük siteye girenlerin hattı hesabı yok" diye konuştu.
Eve geldiklerinde tüm ziynet eşyaları ve altınların çalındıklarını belirten Anne Nuray Arslan," Kızımın daha yeni düğünü oldu. Yazık ki başımıza böyle bir durum geldi. Aşağı inip röportaj dahi yapacak durumda değil çok üzgün. Hırsızların en kısa zamanda bulunmalarını istiyoruz başkalarınında canını yakmadan. Site güvenlikli değil. Burayı bize güvenlikli diye verdiler ama hiç güvenli değil" diye konuştu
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