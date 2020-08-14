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Tüm dünya bu kavunun peşinde

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yeşil Çomlu Mahallesi'nde hasadına başlanacak olan dünyaca ünlü Çomlu kavunu sofralardaki yerini almak için gün sayıyor.
 14 Ağustos 2020 10:00
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Tüm dünya bu kavunun peşinde

Bandırma'nın kavunu ile meşhur mahallesi Yeşil Çomlu'da hasat zamanı yaklaştıkça tatlı bir heyecan başlıyor. Bir yılın emeğinin karşılığını alacakları günü sabırsızlıkla bekleyen kavun üreticileri tarladan sofraya kavunun yolculuk hikayesini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Balıkesir'den Tekirdağ'a, Bursa'dan Afyonkarahisar'a kadar birçok kavun tüccarının mahallelerine gelerek kavun almak için pazarlık yaptığını ifade eden Çomlulu kavun üreticileri, son 6 yıldır geleneksel hale gelen Yeşil Çomlu Kavun Festivali'nin ise bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında yapılmamasının üzüntüsünü yaşıyor.

Kavun üreticileri "Kimi vatandaşımız sabırsız davranıyor daha olmadan kavunları koparıyor ama beyaz kavun dediğimiz kavun cinsimiz 2-2,5 TL fiyata satılıyor. Civardaki köy ve ilçelerden gelip kavun alıyorlar. Bu sene hava şartlarından dolayı kavunlar çok büyümedi. Yer yer çatlamalar meydana geldi mahsulde. Mahsulün yüzde 30'u tarlada kaldı" derken, Yeşil Çomlu Mahalle Muhtarı Mustafa Can Toros ise kavun diyarı Çomlu'yu ve mahsulün bu yılki durumunu anlattı.

"Kavunumuzu herkes tanıdı. Bizden çekirdeğini istemeye geliyorlar"

Mahalle muhtarı Can Toros, "Bu yıl sezonumuzu açtık hayırlısı ile. Kavunlarımız yetişmek üzere. Kavunlarımızın en önemli özelliği susuz yetişmesi. Yöremizde sulama imkanı olmadığı için bütün kavunlarımız susuzdur. Allah ne verdiyse O'nun rahmetiyle yetişen bir kavundur. Lezzetli bir kavundur. Üreticilerimiz canla başla ürünlerini yetiştirdi. İstanbul, Bursa, Eskişehir gibi illerden gelen tüccarlarla el sıkışıp değerinde kavunlarını satmaya çalışıyorlar. Allah herkese iş rastlığı versin. Bugüne kadar 6 kez Kavun Festivali oldu. Bu yıl 7'ncisi olacaktı ama korona virüs nedeniyle yapamayacağız. Biz yeteri kadar kavunumuzu tanıttık. Artık öyle bir duruma geldi ki bizden kavun çekirdeği almaya gelen vatandaşlar var. Yeşil Çomlu kavununu tarlalarına ekmek isteyen vatandaşlar gelip bizden çekirdeğini talep ediyor. Manisa'dan, Kırkağaç'tan çekirdek talebi var. Biz kendi ürettiğimiz çekirdeği kullanarak üretim yapıyoruz. Gönül rahatlığı ile kavunlarımızı tüketebilirsiniz" dedi.

İyi kavun, tadına, boyutuna göre değişir

Her yıl Mayıs ayı başında ekimine başlanan Çomlu susuz kavununun Ağustos ortasında toplanmaya başlandığını ve Eylül sonunda sürecin sona erdiğini belirten kavun üreticileri, iyi kavunun tadına, boyutuna göre değiştiğini, beyaz kavun olarak belirtilen kavunun üzerinde sarı lekeler oluştuğunda olgunlaşmaya başladığını ve komple sarı renge büründüğünde ise kopartılarak yenecek kıvama geldiğini ifade ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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