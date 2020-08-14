Teftiş Kurulu Başkanlığı için 5 yıllık kıdem şartı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde, 14 Ağustos 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre, "teftiş Kurulu Başkanlığına, Teftiş Kurulunda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az on yıl müfettiş olarak çalışanlar arasından atama yapılır." şeklindeki şart "(1) Başkanlığa; Teftiş Kurulunda, Başbakanlık veya Bakanlıklarda müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olanlar arasından atama yapılır." olarak değiştirilmiştir.

Bu düzenleme, müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az beş yıl müfettiş olarak çalışmış olan birinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanacağını anlamına gelmektedir.

3 yıllık müfettiş yardımcılığı süresi çıkarıldığında, 2 yıllık bir müfettişin, kıdemi yüksek bir çok müfettiş üstad varken, Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmesi, çalışma barışını bozacak hatalı bir uygulamadır.