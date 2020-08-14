Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
|14 Ağustos 2020 10:07
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti. Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.'nin, ağabeyi A.E.(30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi. Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E.'nin, ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtığı, ikinci kattan atlayarak bir aracın üstüne düştükten sonra zemine çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.'nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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