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Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 azalışla 1.093,52 puandan başladı.
 14 Ağustos 2020 10:13
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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 6,74 puan ve yüzde 0,61 değer kaybederek 1.093,52 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,43 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.120 puanın üzerinde tutunamadı ve Avrupa borsalarına paralel düşüşe geçerek, bir önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 1.100,26 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün yoğun veri gündeminin de takip edileceğini söyledi.

Veri gündeminde, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verisinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler ayrıca, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,3 artmasını, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1 gerileyeceği tahmin ediyor.
Anadolu Ajansı
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