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Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de, taziye ziyaretlerinin yasaklandığı ve düğünlerinde 4 saate kadar indirildiği bildirildi.
 14 Ağustos 2020 10:33
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Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Salgın Denetim Merkezi ekibi ile birlikte değerlendirme toplantısı düzenledi. Korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde taziyeler yasaklandı. Cenazenin birinci derece yakınları dışında diğerleri telefonla cenaze sahiplerini arayabilecek. Mahalle, sokak ve salonlarda 6 saat olarak yapılan düğünlerin süresinde de kısıtlamaya gidilerek 4 saate indirildi.

Kentte geçen günlerde de toplu asker uğurlamaları yasaklanmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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