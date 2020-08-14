Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de, taziye ziyaretlerinin yasaklandığı ve düğünlerinde 4 saate kadar indirildiği bildirildi.
|14 Ağustos 2020 10:33
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Salgın Denetim Merkezi ekibi ile birlikte değerlendirme toplantısı düzenledi. Korona virüs ile mücadele kapsamında kent genelinde taziyeler yasaklandı. Cenazenin birinci derece yakınları dışında diğerleri telefonla cenaze sahiplerini arayabilecek. Mahalle, sokak ve salonlarda 6 saat olarak yapılan düğünlerin süresinde de kısıtlamaya gidilerek 4 saate indirildi.
Kentte geçen günlerde de toplu asker uğurlamaları yasaklanmıştı.
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