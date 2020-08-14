'Gri kategori'de aranan terörist Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de bulunan "Destan" kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu bildirildi.
|14 Ağustos 2020 10:37
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 11 Ağustos'ta Van'ın Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edilmiştir."
11 Ağustosta Van Çatak kırsalında, İl @Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2️ teröristten birinin,TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 14, 2020
5️0️0️.0️0️0️ 'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğu tespit edildi.
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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